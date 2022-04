Tesla dodala na trh v 1. štvrťroku rekordný počet áut

Austin 3. apríla (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla dodal za prvé tri mesiace tohto roka na trh rekordný počet vozidiel. Objem produkcie sa však v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom znížil, za čím sú najmä problémy v dodávkach komponentov a pozastavenie produkcie v čínskom závode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť cez víkend oznámila, že za 1. kvartál dodala na trh rekordných 310.048 vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom to znamená mierne zvýšenie, oproti rovnakému obdobiu minulého roka však rast dosiahol až 68 %. Tesla tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s dodávkami 308.836 áut.



Čo sa týka produkcie, tá v 1. štvrťroku oproti predchádzajúcemu kvartálu mierne klesla. Od januára do konca marca vyrobila spoločnosť 305.407 áut, zatiaľ čo v poslednom kvartáli minulého roka to bolo 305.840 vozidiel.



"Toto bol mimoriadne náročný kvartál," uviedol šéf Tesly Elon Musk. Poukázal pritom na problémy v dodávateľskom reťazci, ako aj čínsku politiku nulovej tolerancie, čo sa týka pandémie nového koronavírusu.



Práve pre zvýšenie počtu infikovaných novým variantom koronavírusu omikron najľudnatejšie čínske mesto Šanghaj zaviedlo na osem dní lockdown. Prvé štyri dni do piatka 1. apríla platil lockdown vo východnej časti mesta a od 1. apríla na ďalšie štyri dni v západnej časti. Východná časť zahrnuje okrem finančného centra a medzinárodného letiska aj závod Tesly. V tejto súvislosti dva zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters uviedli, že Tesla plánuje obnoviť produkciu v závode od 4. apríla.



Z pohľadu dodávok 295.324 tvorili sedany Model 3 a športovo-úžitkové vozidlá Model Y. Čo sa týka drahších vozidiel, sedanu Model S a SUV Model X, kombinované dodávky dosiahli 14.724.



Pred viac ako týždňom otvorila Tesla svoj závod v nemeckej obci Grünheide pri Berlíne. Je to prvý závod americkej automobilky v Európe.