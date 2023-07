Tesla dodala v 2. štvrťroku rekordný počet áut

Palo Alto 3. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov dodal v 2. kvartáli rekordný počet áut. Firma zároveň prekonala očakávania trhov, k čomu jej do veľkej miery dopomohlo rozhodnutie znížiť ceny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tesla oznámila, že za obdobie apríl až jún dodala 466.140 vozidiel. Oproti 1. štvrťroku to predstavuje zvýšenie o 10 % a oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 83 %. Analytici očakávali, že Tesla za 2. kvartál dodá v priemere 445.000 áut, pričom najnižší odhad predstavoval 439.875 a najvyšší 450.000 vozidiel.



"Zníženie cien bolo šikovným ťahom zo strany Tesly, čo firme prinieslo ovocie na kľúčovom čínskom trhu," povedal na margo výsledkov Dan Ives, analytik zo spoločnosti Wedbush Securities. Tesla očakáva, že tento rok zaznamená v Číne, ktorá je po USA jej druhým najväčším trhom, rekordný predaj, napriek silnej konkurencii zo strany domácej automobilky BYD.



Tesla začala so znižovaním cien svojich áut v Číne koncom minulého roka, a to pri Modeli 3 a Modeli Y. Postupne zredukovala cenu pri všetkých svojich vozidlách. Čo sa týka rekordných dodávok za 2. kvartál tohto roka, v prípade Modelu 3 a Modelu Y dodala firma celkovo 446.915 áut a v prípade áut Model S a Model X dodávky dosiahli 19.225 vozidiel.