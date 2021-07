Tesla dodala v 2. štvrťroku viac ako 200.000 vozidiel

Palo Alto 2. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla v piatok oznámil, že podľa predbežných údajov 2. štvrťroku 2021 dodal klientom 201.250 elektrických vozidiel. Spoločnosti sa totiž podarilo zvládnuť problémy s nedostatkom čipov, ktoré zasiahli takmer každú automobilku.



Výsledok za 2. kvartál mierne zaostal za odhadmi analytikov, ale bol lepší ako v prvých troch mesiacoch roka.



Konkrétne analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet predpovedali, že Tesla dodá v období apríl - jún klientom 207.000 vozidiel, po tom ako v 1. štvrťroku odovzdala 185.000 áut. Spoločnosť je tak na dobrej ceste k zdvojnásobeniu vlaňajších celoročných dodávok tesne pod hranicou 500.000 vozidiel.



Spoločnosť so sídlom v Palo Alto v Kalifornii považuje auto za dodané až vedy, keď je prevedené na zákazníka a všetky doklady sú v poriadku. Konečné čísla sa tak môžu líšiť o 0,5 % alebo viac.



Odbyt Tesly za tri mesiace do konca júna 2021 sa viac ako zdvojnásobil oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď prvá blokáda na zastavenie pandémie nového koronavírusu prinútila Teslu aj ďalšie automobilky načas zatvorili továrne.



Z predbežných údajov ďalej vyplýva, že v 2. štvrťroku 2021 dodala Tesla klientom najviac vozidiel typu Model 3/Y, až 199.360, po ktorých nasledoval Model S/X (1890 kusov).



Tesla v uplynulom štvrťroku vyrobila 206.421 vozidiel, z toho 2340 kusov Modelu S/X.



Analytik spoločnosti Wedbush Daniel Ives v poznámke pre investorov napísal, že Tesla v základnom scenári počítala v 2. štvrťroku s dodávkami 200.000 vozidiel. Domnieva sa tiež, že Tesla má tento rok potenciál dodať klientom 900.000 áut.



Spoločnosť sa však aj počas 2. štvrťroka musela zaoberať otázkami bezpečnosti a kvality v Číne, kde vybudovala obrovskú továreň pre najväčší trh s automobilmi na svete.



V júni musela Tesla zvolávať v Číne zhruba 285.000 vozidiel pre problémy s tempomatom. Čínske úrady uviedli, že sa môže aktivovať náhodne a spôsobiť náhle zrýchlenie automobilov, čo predstavuje bezpečnostné riziko. Tesla oznámila, že plánuje na diaľku upgradovať softvér na tempomat, aby majitelia nemuseli brať svoje autá do podnikovej predajne.