Tesla dodala v poslednom kvartáli viac elektromobilov, než sa čakalo

Palo Alto 3. januára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla dodal v poslednom kvartáli 2019 viac áut, než sa očakávalo, a nakoniec predsa len splnil celoročný produkčný cieľ.



Tesla za tri mesiace od októbra do decembra dodala svojim zákazníkom 112.000 áut. Väčšina (92.550) z toho pripadala na najlacnejší model - Model 3. Aj produkcia dosiahla nový rekord, keď Tesla v poslednom štvrťroku vyrobila takmer 105.000 vozidiel.



Za celý rok 2019 dodala firma okolo 367.500 áut. To znamená, že dodávky Tesly v porovnaní s rokom 2018 stúpli o 50 %. Spoločnosti sa tiež vďaka zrýchleniu na konci roka podarilo splniť celoročný cieľ dodať 360.000 až 400.000 áut.



"Naďalej sa sústredíme na zvýšenie produkcie v USA rovnako ako v našom novom závode v Šanghaji," uviedla Tesla. Koncernu sa podarilo spustiť výrobu v jeho čínskom závode za necelý rok. Závod by mal mať výrobnú kapacitu až 500.000 áut ročne.