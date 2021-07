Tesla dosiahla míľnik, jej zisk prekročil 1 miliardu USD

Palo Alto 27. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla dosiahol prelomový výsledok. Jeho zisk v uplynulom štvrťroku prvýkrát prekročil 1 miliardu USD vďaka schopnosti "manévrovať" a predchádzať problémom s nedostatkom čipov, ktorý zasiahol automobilový priemysel na celom svete.



Tento finančný míľnik nasleduje po dvoch rokoch ziskov a vymazal otázniky nad dlhodobou životaschopnosti spoločnosti Tesla, ktorá v prvých rokoch existencie zápasila so stratami a výrobnými problémami.



Tesla si teraz upevnila pozíciu lídra pri prechode automobilového priemyslu od spaľovacích motorov k elektromobilom.



Spoločnosť so sídlom v Palo Alto v Kalifornii vykázala na tri mesiace do konca júna 2021 zisk 1,1 miliardy USD (933,23 milióna eur) alebo 1,02 USD na akciu. To bol viac ako desaťnásobok jej zisku 104 miliónov USD v rovnakom období minulého roka. Tržby spoločnosti sa v 2. štvrťroku takmer zdvojnásobili a stúpli o 98 % na 12 miliárd USD.



Po vylúčení jednorazových položiek zarobila Tesla v uplynulom štvrťroku 1,45 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, pritom očakávali zisk 94 centov/akcia.



Tesla dosiahla tiež rekordné čísla v oblasti výroby a dodávok elektromobilov v 2. štvrťroku. Konkrétne, spoločnosť dodala zákazníkom 201.304 vozidiel a vyrobila 206.421 kusov áut, najviac od jej založenia v roku 2003.



Tesla sa v súčasnosti môže pochváliť trhovou hodnotou zhruba 630 miliárd USD, čo je oveľa viac ako v prípade ktorejkoľvek inej automobilky, a 14-krát vyššia hodnota, ako mala spoločnosť len pred dvoma rokmi. Jej generálny riaditeľ Elon Musk podľa časopisu Forbes momentálne vlastní majetok v odhadovanej hodnote 163 miliárd USD.



Analytici však upozorňujú, že aj napriek tomuto úspechu by mohol Teslu v nasledujúcom období spomaliť pretrvávajúci nedostatok čipov, ktoré sa stali dôležitými súčasťami moderných automobilov.



Aj Musk označil nedostatok čipov za vážny problém, ktorý sťažuje plánovanie v druhej polovici roka. „Dodávka čipov je rozhodujúcim faktorom pre našu produkciu,“ povedal.



(1 EUR = 1,1787 USD)