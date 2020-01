Tesla dosiahla vlani v 4. kvartáli zisk, druhý štvrťrok po sebe

Palo Alto 30. januára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla v stredu (29. 1.) oznámil, že v posledných troch mesiacoch 2019 dosiahol svoj druhý kvartálny zisk po sebe. Zaznamenal tiež rekordné dodávky vozidiel a uviedol, že tento rok prinesie na trh viac ako 500.000 áut.



Tesla v stredu zároveň informovala, že produkcia v novej továrni v Šanghaji beží podľa očakávania a plánuje tam zvýšiť výrobu svojho Modelu 3 v dôsledku silného dopytu v Číne. Rovnako má v pláne postupne zvýšiť produkciu nového Modelu Y, elektrického crossoveru, ktorý začala vyrábať tento mesiac vo Fremonte v Kalifornii.



Z hospodárskych výsledkov Tesly vyplýva, že jej čistý zisk za tri mesiace do konca decembra 2019 klesol na 105 miliónov USD (95,45 milióna eur), čo predstavuje 56 centov na akciu, zo 140 miliónov USD alebo 78 centov/akcia o rok skôr.



Po vylúčení jednorazových položiek dosiahla Tesla vo 4. kvartáli zisk 2,06 USD na akciu. Analytici pritom očakávali zisk 1,72 USD na akciu.



Tržby Tesly sa v sledovanom období zvýšili na 7,38 miliardy USD zo 7,23 miliárd USD v predchádzajúcom roku. Analytici očakávali tržby vo výške 7,02 miliardy USD. Tesla vykázala vo 4. štvrťroku prevádzkovú maržu na úrovni 4,9 %.



Automobilka tiež vyhlásila, že v roku 2020 by mali jej dodávky pohodlne prekročiť 500.000 vozidiel, keďže zvyšuje produkciu. Vlani dodala zákazníkom 367.500 áut.



Spoločnosť sa snaží udržať pod kontrolou náklady na svoje nové projekty, medzi ktoré patrí aj kamión Semi, elektrický pick-up, nová generácia Tesly Roadster a systémy autonómnej jazdy. Výdavky na ich vývoj budú pravdepodobne odčerpávať finančné zdroje firmy.



Zisk Tesly za 4. štvrťrok 2019 je len jej piatym kvartálnym ziskom od roku 2010, keď začala zverejňovať finančné výsledky. Tie v minulosti značne kolísali. Mnohí investori sú preto aj naďalej skeptickí pokiaľ ide o to, či Tesla môže stále dosahovať zisk, cash flow a rast.