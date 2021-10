Tesla hlási lepší ako očakávaný predaj v 3. kvartáli

Palo Alto 3. októbra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zvýšil v 3. štvrťroku dodávky vozidiel viac, ako sa očakávalo, napriek tomu, že zápasil s globálnym nedostatkom čipov, ktorý zasiahol celý automobilový priemysel.



Tesla oznámila, že v 3. štvrťroku 2021 dodala klientom 241.300 elektrických vozidiel. To bolo o 72 % viac ako 140.000 áut v rovnakom období vlani a tiež viac, ako sa očakávalo. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali, že Tesla predá v období júl - september na celom svete 227.000 vozidiel.



V tomto roku zatiaľ Tesla predala približne 627.300 vozidiel. To signalizuje, že prekoná minuloročný celkový počet 499.550 predaných áut.



Analytik spoločnosti Wedbush Daniel Ives v poznámke pre investorov napísal, že tempo dodávok elektrických vozidiel v USA a Číne bolo aj v uplynulom mesiaci silné. To naznačuje, že aj posledný 4. štvrťrok bude silný, aj keď pre nedostatok čipov bude celoročný predaj Tesly približne o 40.000 vozidiel nižší, ako by mohol byť.



Ives odhaduje, že Tesla dodá v tomto roku najmenej 865.000 až 900.000 vozidiel. V 3. štvrťroku išli najviac na odbyt menší sedan Model 3 a SUV Y. Celkovo sa ich predalo 232.025 kusov. Nasledovali väčšie modely S a X, ktorých sa predalo 9275 kusov.



Tesla dodala, že v uplynulom štvrťroku vyrobila 237.823 vozidiel.