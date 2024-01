Tesla je opäť jednotkou na nórskom automobilovom trhu

Oslo 2. januára (TASR) - Americká automobilka Tesla obhájila za minulý rok post jednotky v predaji áut na nórskom trhu, už tretí rok po sebe. Svoje vedenie na trhu tak oproti konkurencii ešte posilnila, a to aj napriek tomu, že sa v škandinávskych krajinách dostala do konfliktu s tamojšími vplyvnými odbormi. Informovala o tom agentúra Reuters.



Z celkového objemu predaja nových áut v Nórsku v minulom roku predstavovali batériové elektrické vozidlá 82,4 %, uviedol nórsky úrad pre cestnú dopravu. V roku 2022 dosahoval ich podiel 79,3 %.



Podiel Tesly na celkovom trhu s automobilmi v Nórsku dosiahol vlani 20 %. Na porovnanie, v roku 2022 ukrojila americká firma z neho 12,2 %.



Nórsko už pred rokmi začalo s výraznou elektrifikáciou svojej automobilovej dopravy. V úsilí stať sa prvým štátom, ktorý ukončí predaj áut na benzín a naftu, čo chce zrealizovať do konca roka 2025, ropu produkujúce Nórsko oslobodilo elektrické autá od viacerých daní a poplatkov uplatňovaných voči autám s klasickým pohonom. V minulom roku však niektoré z poplatkov v tejto oblasti zaviedlo.