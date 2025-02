Tesla kupuje aktíva insolventnej nemeckej strojárskej skupiny Manz

Stuttgart 25. februára (TASR) - Americká automobilka Tesla sa dohodla na akvizícii aktív a prevzatí viac ako 300 zamestnancov od insolventného nemeckého výrobcu strojov Manz. Oznámil to v utorok správca konkurznej podstaty Martin Mucha. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Akvizíciu uskutoční dcérska spoločnosť amerického výrobcu elektromobilov Tesla Automation, ktorá sa špecializuje na stroje na špeciálne účely a týka sa závodu Manz v Reutlingene, približne 30 kilometrov od Stuttgartu.



Mucha uviedol, že kúpna zmluva bola podpísaná v pondelok (24. 2.), no nezverejnil cenu.



"Získavame kvalifikovaných zamestnancov s vysokou úrovňou odborných znalostí v oblasti high-tech strojárstva," uviedol vo vyhlásení Lothar Thommes, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesla Automation.



Dcérska spoločnosť Tesly plánuje pridať závod Manz v Reutlingene k svojim trom továrňam v Nemecku a prijať viac ako 300 jeho zamestnancov, pričom ďalších približne 100 ľudí príde o prácu.



Manz v uplynulých rokoch zápasil so stratami, čo viedlo k vyhláseniu k platobnej neschopnosti vlani v decembri. Spoločnosť, ktorá bola v minulosti kótovaná na burze, sa teraz postupne likviduje, pričom bývalí akcionári pravdepodobne zostanú s prázdnymi rukami.