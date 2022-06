Tesla navrhla rozdelenie svojich akcií v pomere tri ku jednej

Ilustračnás snímka. Foto: TASR/AP

New York 12. júna (TASR) - Americká spoločnosť Tesla v piatok (10. 6.) navrhla rozdelenie svojich akcií v pomere tri ku jednej. Vďaka tomuto kroku budú akcie výrobcu elektromobilov prístupnejšie aj pre menších investorov, no neovplyvní to celkovú trhovú hodnotu spoločnosti. TASR správu prevzala z AP.Tesla koncom marca uviedla, že plánuje rozdeliť svoje akcie druhýkrát za dva roky. V tom čase sa jej akcie predávali za viac ako 1000 USD (945,36 eura). Ale od začiatku apríla klesli už o približne 39 % po tom, čo generálny riaditeľ spoločnosti Elon Musk prišiel s myšlienkou kúpiť sociálnu sieť Twitter. Tento piatok uzavreli akcie spoločnosti so sídlom v Austine v Texase obchodovanie pri cene 696,69 USD.Rozdelenie akcií používajú spoločnosti, keď je ich cena príliš vysoká na to, aby si ich mohli kúpiť drobní investori, alebo keď spoločnosť chce, aby na trhu existovalo viac akcií.Tesla vo svojom vyhlásení uviedla, že sa snaží dosiahnuť oba tieto ciele - poskytnúť svojim zamestnancom väčšie množstvo akcií, ako aj sprístupniť akcie retailovým investorom.Musk plánuje použiť svoje akcie Tesly ako kolaterál na nákup Twitteru a tiež potenciálne predať časť svojho podiel v spoločnosti na financovanie prípadnej kúpy sociálnej siete.Akcionári Tesly budú o rozdelení akcií hlasovať na výročnom zhromaždení spoločnosti 4. augusta.Vo vyhlásení Tesly sa tiež uvádza, že spoluzakladateľ Oracle Larry Ellison už nebude kandidovať na opätovné zvolenie do predstavenstva spoločnosti.Ellison, hlavný investor Tesly a Muskov priateľ, bol jedným z dvoch nezávislých členov menovaných do predstavenstva Tesly koncom roka 2018 v rámci dohody s Komisiou pre cenné papiere a burzy, ktorá požadovala väčší dohľad nad Muskom.(1 EUR = 1,0578 USD)