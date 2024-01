Tesla očakáva v tomto roku kapitálové výdavky vyše 10 miliárd USD

Palo Alto 29. januára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla očakáva, že jeho kapitálové výdavky v roku 2024 presiahnu 10 miliárd USD (9,24 miliardy eur). A v každom z nasledujúcich dvoch rokov sa budú pohybovať od 8 do 10 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Tesla v podaní pre Komisiu pre cenné papiere a burzu uviedla, že sa v tomto roku sústredí na množstvo nových produktov a iniciatív, ako aj na svoje výrobné zariadenia na troch kontinentoch.



Investuje pritom do vývoja a výroby nových technológií batériových článkov, do autonómneho riadenia a umelej inteligencie.



Spoločnosť očakáva, že svoje investičné potreby pokryje príjmami z prevádzky vďaka rastu tržieb.



Tesla ukončila rok 2023 s hotovosťou, peňažnými ekvivalentmi a investíciami vo výške 29,09 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 6,91 miliardy USD od konca roka 2022. Peňažné toky z prevádzky vlani klesli na 13,26 miliardy USD zo 14,72 miliardy USD v roku 2022. Kapitálové výdavky pritom stúpli na 8,90 miliardy USD v roku 2023 zo 7,16 miliardy USD v roku 2022.



(1 EUR = 1,0823 USD)