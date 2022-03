Tesla otvorí svoj prvý európsky závod

Grünheide 21. marca (TASR) - Americká automobilka Tesla v utorok (22. 3.) otvorí v Grünheide pri Berlíne svoj prvý európsky závod. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.



Na slávnostnom otvorení by sa mali zúčastniť spolkový kancelár Olaf Scholz, spolkový minister hospodárstva Robert Habeck, premiér spolkovej krajiny Brandenbursko Dietmar Woidke aj šéf Tesly Elon Musk. Musk, ktorý už v pondelok priletel do Berlína, odovzdá prvé vozidlá Model Y vyrobené v závode novým majiteľom.



Prvá európska gigafactory Tesly sa mala pôvodne dostať do prevádzky už minulý rok v lete. Automobilka ju stavala dva roky na vlastné riziko vďaka 19 predbežným povoleniam, keď konečné povolenie na prevádzku získala až začiatkom marca.



Tesla plánuje, že v prvej fáze tam bude vyrábať až 500.000 vozidiel ročne. Závod by mal zamestnať okolo 12.000 ľudí. Vo výstavbe je ešte fabrika na výrobu batérií.