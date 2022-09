Tesla plánuje do konca roka ponechať výrobu v Šanghaji na 93% kapacity

Šanghaj 27. septembra (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla plánuje do konca roka ponechať výrobu vo svojom závode v Šanghaji na úrovni približne 93 % kapacity. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na dva zdroje oboznámené so situáciou.



Zdroje neuviedli dôvod tohto rozhodnutia, pričom jeden z nich povedal, že je to menej, ako očakával.



Továreň automobilky v Šanghaji bola nedávno modernizovaná a môže vyrobiť až 14.000 Modelov Y a 8000 Modelov 3, teda maximálne 22.000 vozidiel týždenne. Spoločnosť sa pritom snažila udržať továreň v chode na plnú kapacitu s výnimkou modernizácie a dvojmesačných blokád spojených s ochorením COVID-19 začiatkom tohto roka.



Teraz však Tesla plánuje vyrábať 20.500 vozidiel týždenne po zvyšok roka, celkovo 13.000 Modelov Y a 7500 Modelov 3, uviedli zdroje.



Podľa čínskeho združenia výrobcov osobných áut vzrástol predaj Tesly v krajine za prvých osem mesiacov tohto roka takmer o 60 %. Toto tempo rastu je však slabšie ako v prípade celkového trhu s elektromobilmi, ktorý zaznamenal viac ako dvojnásobný nárast predaja v rovnakom období.



Tesla od augusta skrátila čakacie lehoty na dodanie v Číne a začala ponúkať zľavu 8000 jüanov (1158,16 eura) zákazníkom, ktorí majú aj poistenie Tesla a majú si prevziať vozidlo medzi 16. a 30. septembrom. Analytici sa domnievajú, že cieľom tohto kroku je zaistiť si viac objednávok, keďže konkurencia na trhu stále rastie.



Experti predpovedajú, že najbližších mesiacoch silnejúca konkurencia zintenzívni cenovú vojnu medzi výrobcami elektrických vozidiel.



(1 EUR = 6,9075 CNY)