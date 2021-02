Bengalúr 14. februára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla plánuje postaviť nový závod v juhoindickom štáte Karnátaka. Uviedla to v sobotu (13. 2.) miestna vláda.



„Americká firma Tesla otvorí v Karnátake závod na výrobu elektromobilov,“ uviedla tamojšia vláda v krátkom vyhlásení. Vyhlásenie bolo súčasťou širšieho dokumentu, v ktorom vláda poukázala na najdôležitejšie body indického štátneho rozpočtu pre obyvateľov Karnátaky.



Minulý mesiac spoločnosť miliardára Elona Muska začlenila firmy Tesla Motors India a Energy Private Limited so sídlom v meste Bengalúr v Karnátake, medzi svoje globálne technologické firmy. Člen miestnej vlády vtedy na sociálnej sieti Twitter v príspevku, ktorý bol následne vymazaný, napísal, že Tesla začne svoju činnosť v Indii s oddelením výskumu a vývoja v Bengalúru. Musk viackrát na Twitteri informoval o príchode svojej spoločnosti do Indie. V decembri potvrdil, že spoločnosť Tesla chce vstúpiť na indický trh v roku 2021.



India sa snaží znížiť svoju závislosť od ropy a obmedziť znečistenie, ale jej snahy o podporu elektrických vozidiel maria nedostatočné investície do výroby a infraštruktúry, napríklad nabíjacích staníc. Na podporu investícií plánuje preto India ponúknuť stimuly pre spoločnosti z tohto odvetvia vo výške 4,6 miliardy USD (3,80 miliardy eur).