Tesla plánuje v auguste predstaviť samoriadiace vozidlo robotaxi

New York 7. apríla (TASR) - Spoločnosť Tesla plánuje 8. augusta predstaviť dlho očakávané plne autonómne vozidlo robotaxi. Oznámil to v piatok (5. 4.) šéf automobilky Elon Tusk. V krátkej správe na sociálnej sieti X (predtým Twitter), ktorú vlastní, ďalšie podrobnosti neuviedol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa skorších vyjadrení americkej automobilky má byť vozidlo založené na novej technickej platforme, ktorá zefektívni výrobu a zníži náklady. Musk už roky sľubuje, že vozidlá Tesly budú jazdiť bez toho, aby do ich riadenia mal zasahovať človek.



Súčasná technológia autopilota v existujúcich vozidlách Tesly zatiaľ predstavuje len asistenčný systém, ktorý si vyžaduje kontrolu a zásahy človeka za volantom. V Spojených štátoch môžu vodiči v súčasnosti testovať pokročilú verziu autopilota od Tesly s názvom Full Self-Driving. Tieto vozidlá nie sú samoriadiace a videozáznamy ukázali, že vodiči musia opakovane zasahovať do ich riadenia, aby zabránili nehodám, spôsobených chybami softvéru.