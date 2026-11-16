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Tesla plánuje v Grünheide investovať tri miliardy eur
Súčasťou plánu je aj nová výrobná hala určená pre autonómne taxíky, oznámila spoločnosť.
Autor TASR
Berlín 16. novembra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla plánuje investovať tri miliardy eur do rozšírenia svojho závodu v Grünheide pri Berlíne. Súčasťou plánu je aj nová výrobná hala určená pre autonómne taxíky, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nová hala by mala mať v budúcnosti kapacitu na výrobu až milióna kusov automobilov typu Cybercab. Toto dvojmiestne vozidlo bez volantu a pedálov Tesla predstavila v októbri 2024 a v niektorých mestách USA už funguje v rámci jej služby Robotaxi. Tesla nespresnila, na aké časové obdobie sa výrobný plán vzťahuje. Spoločnosť iba uviedla, že kladie „základy pre technologicky najvyspelejší závod Tesly na svete, a to priamo tu v Grünheide“.
Začiatok výstavby je naplánovaný na prvú polovicu roka 2027, pričom výroba by sa mala rozbehnúť v roku 2029. Tesla oznámila, že v rámci rozširovania závodu prijme niekoľko stoviek nových zamestnancov. Spoločnosť plánuje podať žiadosť o stavebné povolenie pre novú budovu ešte pred koncom tohto roka. Investícia v hodnote troch miliárd eur zahŕňa aj výstavbu vedľajších objektov a ďalšej čistiarne odpadových vôd.
Nová hala by mala mať v budúcnosti kapacitu na výrobu až milióna kusov automobilov typu Cybercab. Toto dvojmiestne vozidlo bez volantu a pedálov Tesla predstavila v októbri 2024 a v niektorých mestách USA už funguje v rámci jej služby Robotaxi. Tesla nespresnila, na aké časové obdobie sa výrobný plán vzťahuje. Spoločnosť iba uviedla, že kladie „základy pre technologicky najvyspelejší závod Tesly na svete, a to priamo tu v Grünheide“.
Začiatok výstavby je naplánovaný na prvú polovicu roka 2027, pričom výroba by sa mala rozbehnúť v roku 2029. Tesla oznámila, že v rámci rozširovania závodu prijme niekoľko stoviek nových zamestnancov. Spoločnosť plánuje podať žiadosť o stavebné povolenie pre novú budovu ešte pred koncom tohto roka. Investícia v hodnote troch miliárd eur zahŕňa aj výstavbu vedľajších objektov a ďalšej čistiarne odpadových vôd.