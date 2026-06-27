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Tesla plánuje v Grünheide pri Berlíne zamestnať ďalších tisíc ľudí
Tesla otvorila svoj jediný európsky závod, nazývaný Berlin-Brandenburg Gigafactory, v marci 2022 a pôvodne si stanovila cieľ vyrábať 500.000 áut ročne.
Autor TASR
Grünheide 27. júna (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla plánuje zvýšiť počet zamestnancov vo svojom jedinom európskom závode o ďalších tisíc ľudí. Spoločnosť technologického miliardára Elona Muska to oznámila tento týždeň. Tesla už v apríli informovala, že v Grünheide pri Berlíne plánuje do konca júna vytvoriť ďalších tisíc pozícii. Prijatie 2000 nových zamestnancov by zvýšilo celkový počet pracovníkov na približne 12.700. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tesla si stanovila ciel zvýšiť od októbra produkciu v nemeckom závode o 20 % na 7500 kusov týždenne. Ako dôvod uviedla zvýšený dopyt po jej SUV Model Y. Tesla už doteraz prijala 700 pracovníkov a novú náborovú vlnu plánuje dokončiť v júli, uviedla pre DPA hovorkyňa spoločnosti. Už od júla by sa mala výroba zvýšiť o pätinu na 6200 vozidiel týždenne.
Tesla otvorila svoj jediný európsky závod, nazývaný Berlin-Brandenburg Gigafactory, v marci 2022 a pôvodne si stanovila cieľ vyrábať 500.000 áut ročne. Z dlhodobého hľadiska plánuje zvýšiť výrobu až na milión kusov ročne.
V máji Tesla tiež oznámila plány na prijatie viac ako 1500 nových zamestnancov na výrobu batériových článkov v Nemecku. Musk už v roku 2020 sľúbil, že v Grünheide vybuduje najväčšiu továreň na batérie na svete. Nábor v tejto oblasti je tiež „v plnom prúde“, uviedla hovorkyňa spoločnosti.
Tesla si stanovila ciel zvýšiť od októbra produkciu v nemeckom závode o 20 % na 7500 kusov týždenne. Ako dôvod uviedla zvýšený dopyt po jej SUV Model Y. Tesla už doteraz prijala 700 pracovníkov a novú náborovú vlnu plánuje dokončiť v júli, uviedla pre DPA hovorkyňa spoločnosti. Už od júla by sa mala výroba zvýšiť o pätinu na 6200 vozidiel týždenne.
Tesla otvorila svoj jediný európsky závod, nazývaný Berlin-Brandenburg Gigafactory, v marci 2022 a pôvodne si stanovila cieľ vyrábať 500.000 áut ročne. Z dlhodobého hľadiska plánuje zvýšiť výrobu až na milión kusov ročne.
V máji Tesla tiež oznámila plány na prijatie viac ako 1500 nových zamestnancov na výrobu batériových článkov v Nemecku. Musk už v roku 2020 sľúbil, že v Grünheide vybuduje najväčšiu továreň na batérie na svete. Nábor v tejto oblasti je tiež „v plnom prúde“, uviedla hovorkyňa spoločnosti.