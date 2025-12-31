< sekcia Ekonomika
Tesla plánuje v roku 2026 zvýšiť produkciu v nemeckom závode
Tesla zaznamenala tento rok rast produkcie v závode v Grünheide pri Berlíne v každom kvartáli tak, ako plánovala, povedal pre DPA riaditeľ závodu André Thierig.
Autor TASR
Berlín 31. decembra (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla plánuje na budúci rok zvýšiť produkciu vo svojom nemeckom závode neďaleko Berlína napriek zložitej situácii na nemeckom trhu. Informovala o tom agentúra DPA.
Tesla zaznamenala tento rok rast produkcie v závode v Grünheide pri Berlíne v každom kvartáli tak, ako plánovala, povedal pre DPA riaditeľ závodu André Thierig. „Do nového roku preto pozeráme s optimizmom a očakávame ďalší rast,“ uviedol, pričom súčasnú situáciu označil za „stabilnú“.
Podľa firmy zhruba 11.000 zamestnancov závodu vyrobí týždenne približne 5000 vozidiel, čo ročne robí zhruba 250.000. „Podarilo sa nám udržať pracovné miesta a nezaznamenali sme ani odstávku produkcie ako v iných závodoch v Nemecku,“ povedal Thierig. Závod podporila nielen výrazná investícia v tomto roku, ale aj pridanie Kanady ako ďalšieho exportného trhu, dodal.
Čo sa však týka predaja áut Tesly v Nemecku, čísla priaznivé nie sú. Napriek celkovému rastu nemeckého trhu s elektromobilmi sa v krajine predalo za 11 mesiacov tohto roka iba 17.358 vozidiel Tesly, uviedol Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA). Medziročne to predstavuje pokles zhruba o 48 %.
Tesla zaznamenala tento rok rast produkcie v závode v Grünheide pri Berlíne v každom kvartáli tak, ako plánovala, povedal pre DPA riaditeľ závodu André Thierig. „Do nového roku preto pozeráme s optimizmom a očakávame ďalší rast,“ uviedol, pričom súčasnú situáciu označil za „stabilnú“.
Podľa firmy zhruba 11.000 zamestnancov závodu vyrobí týždenne približne 5000 vozidiel, čo ročne robí zhruba 250.000. „Podarilo sa nám udržať pracovné miesta a nezaznamenali sme ani odstávku produkcie ako v iných závodoch v Nemecku,“ povedal Thierig. Závod podporila nielen výrazná investícia v tomto roku, ale aj pridanie Kanady ako ďalšieho exportného trhu, dodal.
Čo sa však týka predaja áut Tesly v Nemecku, čísla priaznivé nie sú. Napriek celkovému rastu nemeckého trhu s elektromobilmi sa v krajine predalo za 11 mesiacov tohto roka iba 17.358 vozidiel Tesly, uviedol Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA). Medziročne to predstavuje pokles zhruba o 48 %.