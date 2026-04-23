Tesla plánuje vo svojom nemeckom závode zamestnať ďalších tisíc ľudí
Autor TASR
Berlín 23. apríla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla plánuje do konca júna zvýšiť počet zamestnancov vo svojom jedinom závode, ktorý sa nachádza neďaleko od Berlína, o tisíc ľudí. Týmto rozšírením sa celkový počet zamestnancov zvýši na približne 11.700, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tesla si stanovila ciel zvýšiť od tretieho štvrťroka produkciu o približne 20 %. Ako dôvod uviedla zvýšený dopyt po jej SUV Model Y. Spoločnosť tiež očakáva, že počas tohto roka preradí 500 dočasných zamestnancov na trvalé pozície. Okrem toho sa začalo náborové konanie na niekoľko stoviek pracovných miest vo výrobe batériových článkov, s ktorou by sa malo začať v prvej polovici budúceho roka.
Tesla otvorila svoj závod v Grünheide pri Berlíne pred približne štyrmi rokmi. Šéf automobilky Elon Musk tvrdil, že jeho cieľom je výrazne rozšíriť tento závod a potenciálne z neho urobiť najväčší výrobný komplex v Európe, hoci plány na expanziu spoločnosť pozastavila vzhľadom na podmienky na trhu.
