Tesla plánuje znížiť v decembri produkciu Modelu Y v Šanghaji o 20 %

Šanghaj 5. decembra (TASR) - Americká automobilka Tesla plánuje znížiť v decembri produkciu Modelu Y vo svojom závode v Šanghaji o viac ako 20 % v porovnaní s novembrom. Uviedli to v pondelok dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované. TASR a o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Čína pritom čiastočne uvoľnila prísne obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorých cieľom je potlačiť všetky ohniská vírusu, no mnohé reštrikcie stále platia. Tie utlmili dopyt a vyvolali spomalenie výroby v celom čínskom automobilovom priemysle, ktorý má problémy so zabezpečením dodávok komponentov.



Podľa údajov China Merchants Bank International (CBMI) výrobca elektromobilov Tesla zaznamenal v októbri najrýchlejší nárast zásob svojich vozidiel v čínskom závode v Šanghaji v jeho histórii. Generálny riaditeľ Elon Musk v tejto súvislosti povedal, že Čína, druhý najväčší trh spoločnosti, sa nachádza v "akejsi recesii".



Napriek tomu sa maloobchodný predaj Tesly v Číne v prvých štyroch novembrových týždňoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer zdvojnásobil po tom, čo automobilka znížila ceny a ponúkla stimuly na svoj Model 3 a Model Y, ukázali údaje CMBI.



Tesla plánovala vo 4. štvrťroku výrazne zvýšiť globálnu produkciu elektromobilov Model Y a Model 3, pretože jej výroba v novších továrňach v Austine a Berlíne stúpa.