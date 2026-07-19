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Tesla plánuje zvýšiť produkciu v Grünheide
Spoločnosť ďalej uviedla, že jej nemecký závod vďaka zvýšenému vyžitiu svojich výrobných kapacít dokáže zásobovať viac ako 30 trhov.
Autor TASR
Berlín 19. júla (TASR) - Spoločnosť Tesla plánuje v tomto roku zvýšiť produkciu vo svojej továrni v Grünheide neďaleko Berlína. Dôvodom je nárast dopytu, uviedol v nedeľu americký výrobca elektromobilov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť ďalej uviedla, že jej nemecký závod vďaka zvýšenému vyžitiu svojich výrobných kapacít dokáže zásobovať viac ako 30 trhov. Tesla začiatkom tohto roka uviedla, že jej cieľom je zvýšiť produkciu v Grünheide až na 7500 vozidiel týždenne, čo je približne 375.000 ročne, a zároveň rozšíriť výrobu batériových článkov. Expanzia podľa spoločnosti vytvorí 3500 pracovných miest.
Nemecká jednotka vykázala za rok 2025 čistý zisk vo výške 77,1 milióna eur, čo je o približne 20 miliónov viac ako v predchádzajúcom roku. Tržby klesli na 7,1 miliardy eur zo 7,7 miliardy eur v roku 2024. Produkcia sa znížila z približne 211.000 vozidiel na 202.000, čo podľa spoločnosti súviselo s modernizáciou výrobných liniek.
Tesla svoj jediný európsky závod otvorila v marci 2022. Spoločnosť ku koncu roka 2025 v Grünheide zamestnávala približne 11.000 ľudí.
Spoločnosť ďalej uviedla, že jej nemecký závod vďaka zvýšenému vyžitiu svojich výrobných kapacít dokáže zásobovať viac ako 30 trhov. Tesla začiatkom tohto roka uviedla, že jej cieľom je zvýšiť produkciu v Grünheide až na 7500 vozidiel týždenne, čo je približne 375.000 ročne, a zároveň rozšíriť výrobu batériových článkov. Expanzia podľa spoločnosti vytvorí 3500 pracovných miest.
Nemecká jednotka vykázala za rok 2025 čistý zisk vo výške 77,1 milióna eur, čo je o približne 20 miliónov viac ako v predchádzajúcom roku. Tržby klesli na 7,1 miliardy eur zo 7,7 miliardy eur v roku 2024. Produkcia sa znížila z približne 211.000 vozidiel na 202.000, čo podľa spoločnosti súviselo s modernizáciou výrobných liniek.
Tesla svoj jediný európsky závod otvorila v marci 2022. Spoločnosť ku koncu roka 2025 v Grünheide zamestnávala približne 11.000 ľudí.