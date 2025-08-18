< sekcia Ekonomika
Tesla ponúka v Británii výrazné zľavy na prenájom svojich vozidiel
Podľa najnovších údajov britského Združenia výrobcov a predajcov automobilov (SMMT) predaj elektromobilov Tesla v júli medziročne klesol o približne 60 % na 987 kusov.
Autor TASR
Londýn 18. augusta (TASR) - Britskí motoristi si teraz môžu prenajať elektrické vozidlo Tesla za oveľa nižšiu cenu, akú by zaplatili pred rokom. Americká spoločnosť v súčasnosti ponúka spoločnostiam poskytujúcim prenájom áut zľavy až do výšky 40 %, napísal v pondelok denník The Times s odvolaním sa na zdroje z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
K výrazným zľavám Teslu podľa denníka prinútil aj nedostatok skladovacích kapacít pre jej vozidlá v Spojenom kráľovstve. Podľa najnovších údajov britského Združenia výrobcov a predajcov automobilov (SMMT) predaj elektromobilov Tesla v júli medziročne klesol o približne 60 % na 987 kusov, zatiaľ čo celkový počet registrácií nových vozidiel v krajine sa znížil len o 5 %.
SMMT teraz predpokladá, že plne elektrické vozidlá budú v roku 2025 zodpovedať za 23,8 % nových registrácií, čo je mierny nárast oproti skoršej prognóze, ktorá bola na úrovni 23,5 %.
