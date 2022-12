Tesla ponúka v Číne ďalšie zľavy na niektoré modely

Singapur 7. decembra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla ponúka V Číne dodatočné a časovo obmedzené zľavy na niektoré modely vo výške 6000 jüanov (816,40 eura) od stredy do konca roka 2022. Uviedol to v stredu zástupca spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ide o doplnok k predtým oznámenej poistnej dotácii vo výške 4000 CNY, ale vzťahuje sa len na zákazníkov, ktorí si kúpia aktuálny model auta a prevezmú si ho do konca decembra.



Ide o najnovší krok americkej automobilky, ktorá upravila svoje ceny v Číne. Spoločnosť okrem poistných stimulov znížila ceny svojich vozidiel Model 3 a Model Y v Číne až o 9 %, keďže jej závod v Šanghaji zápasí so zvýšenými zásobami hotových áut v dôsledku spomaľujúceho sa dopytu na čínskom automobilovom trhu.



Tieto opatrenia pomohli šanghajskej továrni dodať klientom v novembri 100.291 elektrických vozidiel vyrobených v Číne, čo je o 40 % viac ako v októbri a najvyšší mesačný predaj od otvorenia továrne koncom roka 2020.



(1 EUR = 7,3494 CNY)