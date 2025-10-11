< sekcia Ekonomika
Tesla ponúkne v Nemecku zlacnenú verziu SUV Model Y
Autor TASR
Berlín 11. októbra (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla uvedie v Nemecku na trh lacnejšiu verziu svojho kompaktného športovo-úžitkového vozidla (SUV) Model Y. V „štandardnej“ verzii sa bude predávať od 39.999 eur, zatiaľ čo cena pôvodného „prémiového“" modelu začína na 49.990 eurách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk pôvodne sľuboval lacnejšie vozidlo s cenou od 25.000 amerických dolárov (21.531 eur). Minulý rok však rozhodol, že jeho spoločnosť namiesto úplne nového lacnejšieho modelu ponúkne zákazníkom upravené verzie existujúcich vozidiel. Zlacnené verzie vozidiel Model 3 a Model Y uviedla Tesla na svoj domáci trh tento týždeň.
Tesla už mesiace bojuje s poklesom predaja, ktorý ju zasiahol najmä v Európe. Nové registrácie jej vozidiel v Nemecku za prvých deväť mesiacov tohto roka klesli približne o polovicu na 14.845 kusov. V septembri bol výsledok o niečo lepší s poklesom o 9,4 % na niečo vyše 3400 nových registrácií. Vďaka tomu sa Tesla umiestnila na treťom mieste na nemeckom trhu s elektromobilmi, za Volkswagenom, Škodou a pred Seatom.
Štandardná verzia Modelu Y s pohonom zadných kolies má o niečo kratší dojazd - 534 kilometrov namiesto 622 kilometrov v prípade prémiovej verzie. Model Y určený pre európsky trh sa vyrába v Grünheide neďaleko Berlína.
(1 EUR = 1,1611 USD)
