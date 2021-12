Tesla pre technické problémy zvoláva do servisov pol milióna áut

San Carlos 30. decembra (TASR) - Tesla pre technické problémy zvoláva do servisov takmer pol milióna vozidiel.



Americký výrobca elektromobilov zvoláva na opravu viac než 475.000 vozidiel pre problémy so zadnou kamerou a kufrom, ktoré zvyšujú riziko nehody. Vo štvrtok to uviedol americký Úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA).



Zvolávacia akcia sa týka 356.309 vozidiel Modelu 3 vyrobených v rokoch 2017 až 2020 pre problémy zadnej kamery a 119.009 vozidiel Modelu S pre problémy s prednou kapotou.



Tesla podľa NHTSA nevie o žiadnych nehodách ani zraneniach v súvislosti s týmito problémami.