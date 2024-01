Tesla pre útoky v Červenom mori na dva týždne zastavila výrobu v Nemec

Berlín 29. januára (TASR) - Výrobca elektrických áut Tesla v pondelok na dva týždne z veľkej časti zastavil produkciu vo svojom závode v Nemecku. Príčinou je výpadok v dodávkach komponentov v dôsledku útokov jemenských povstalcov na lode v Červenom mori, oznámila spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tesla vo svojom závode neďaleko Berlína pozastavila výrobu už pred viac ako dvoma týždňami, čo v tom čase rovnako odôvodnila narušeniami v dodávateľskom reťazci.



"Z dôvodu chýbajúcich komponentov sme preto nútení pozastaviť výrobu vozidiel v Gigafactory Berlín-Brandenburg v období od 29. januára do 11. februára, s výnimkou niekoľkých čiastkových oblastí," oznámila americká spoločnosť.



Výroba by sa mala v plnom rozsahu obnoviť od 12. februára. Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas húsíjskí povstalci z Jemenu v Červenom mori opakovane útočia na lode s údajným napojením na Izrael.



Suezský prieplav spája Stredozemné more s Červeným morom a zabezpečuje najkratšiu námornú trasu medzi Áziou a Európou. Veľké lodné spoločnosti sa teraz z dôvodu útokov čoraz častejšie vyhýbajú tejto dôležitej trase medzinárodného obchodu.