Tesla predala v júni rekordný počet v Číne vyrobených áut

Šanghaj 8. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla predal v júni rekordný počet áut vyrobených v Číne. Uviedla to v piatok Čínska automobilová asociácia (CPCA). Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa údajov CPCA predala Tesla minulý mesiac 78.906 vozidiel vyrobených v závode v Šanghaji, z čoho 968 smerovalo na export. To je najväčší počet od otvorenia závodu v roku 2019. Na porovnanie, v máji predala automobilka 32.165 áut vyrobených v Číne, z ktorých na vývoz smerovalo 22.340 vozidiel.



Tesla v júni zaznamenala aj najvyššiu mesačnú produkciu v šanghajskom závode, dodali zástupcovia CPCA. Konkrétne údaje však neuviedli.



Celkový predaj osobných áut v Číne dosiahol v júni podľa CPCA 1,97 milióna. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje rast o 22 %, k čomu prispeli aj opatrenia vlády. Zástupcovia CPCA odhadujú, že aj tento mesiac by mal byť predaj áut v Číne približne o 20 % vyšší než pred rokom. Ešte výraznejšie by sa mal dopyt podľa asociácie zvýšiť vo 4. kvartáli, čo by malo zabezpečiť vysoký rast predaja za celý rok.