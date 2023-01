Tesla sa blíži k predbežnej dohode o továrni v Indonézii

Palo Alto/Jakarta 11. januára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla sa blíži k predbežnej dohode o výstavbe závodu na výrobu elektrických áut v Indonézii. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Závod by podľa zdrojov, ktoré nechceli byť menované, mal vyrábať až 1 milión áut ročne. Ambíciou Tesly je, aby všetky jej továrne na celom svete dosiahli túto kapacitu.



Predmetom diskusií sú viaceré zariadenia v krajine, ktoré slúžia rôznym funkciám v rámci výroby a dodávateľského reťazca, povedal jeden zo zdrojov oboznámený s rokovaniami, ktorý nechcel byť menovaný. Dohoda zatiaľ nebola podpísaná a stále môže padnúť, dodal.



Šéf Tesly Elon Musk ani ďalší predstavitelia automobilky zatiaľ neodpovedali na žiadosťou o komentár. A nevyjadrili sa ani predstavitelia indonézskeho ministerstva investícií.



Indonézia sa dlho "dvorí" Tesle. Minulý rok uzavrela s automobilkou dohodu o dodávke niklu v hodnote 5 miliárd USD (4,66 miliardy eu). Prezident Joko Widodo v auguste v rozhovore pre Bloomberg News povedal, že krajina chce, aby tam Tesla vyrábala aj elektrické autá, nielen batérie.



Továreň v Indonézii by bola treťou fabrikou Tesly mimo jej domáceho trhu v USA spolu so závodom v čínskom Šanghaji a nemeckým závodom neďaleko Berlína. No aj keď Indonézia ponúka Tesle bránu k 675 miliónom spotrebiteľov, je to náročný trh pre globálnych výrobcov automobilov, keďže väčšinu predajov tvoria cenovo dostupné autá, zvyčajne s cenou nižšou ako 20.000 USD.



(1 EUR = 1,0723 USD)