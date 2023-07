Tesla sa snaží zdvojnásobiť kapacitu nemeckého závodu

Berlín 18. júla (TASR) – Americký výrobca elektromobilov Tesla v utorok potvrdil plány na výrazné rozšírenie svojej továrne neďaleko Berlína. Jeho cieľom je zdvojnásobiť výrobnú kapacitu vo svojom jedinom európskom závode na milión elektrických vozidiel ročne. TASR správu prevzala z AFP.



Americká spoločnosť už podala žiadosť o rozšírenie areálu v Grünheide na regionálnom ministerstve životného prostredia spolkovej krajiny Brandenbursko. Plány budú k dispozícii na verejnú konzultáciu od stredy (19. 7.) a občania budú mať dva mesiace na to, aby zaregistrovali prípadné námietky, uviedlo ministerstvo.



Tesla vo vyhlásení píše, že chce zdvojnásobiť výrobnú kapacitu na milión vozidiel ročne a plánuje tiež zvýšiť kapacitu výroby batérií v Grünheide z 50 na 100 gigawatthodín.



Okrem rozšírenia existujúcich zariadení si tieto plány vyžiadajú výstavbu novej výrobnej haly. Počet zamestnancov by sa mohol zvýšiť zo súčasných približne 10.000 "na možno 22 500", uviedla Tesla.



Spoločnosť, ktorú vlastní miliardár Elon Musk, nezverejnila časový harmonogram projektu.



Závod v súčasnosti produkuje zhruba 5000 elektrických áut týždenne, čo predstavuje 260.000 áut ročne. Ak budú plány Tesly schválené, továreň v Grünheide by sa podľa finančného denníka Handelsblatt stala najväčšou nemeckou továrňou na automobily a predbehla by aj závod Volkswagenu vo Wolfsburgu s výrobnou kapacitou 800.000 vozidiel ročne.



Továreň v Grünheide bola otvorená minulý rok po náročnom dvojročnom schvaľovacom a stavebnom procese, ktorý sprevádzali administratívne a právne prekážky vrátane sťažností obyvateľov. Tí sa obávajú vplyvu továrne na životné prostredie, najmä na spotrebu vody v závode.



Tesla, v zjavnej snahe zmierniť tieto obavy, uviedla, že "zmluvne dohodnuté množstvá vody budú dostatočné" aj pre väčšiu továreň.