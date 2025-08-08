< sekcia Ekonomika
Tesla sa tento rok nezúčastní na mníchovskom autosalóne IAA Mobility
Autor TASR
Mníchov 8. augusta (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla sa nezúčastní na tohtoročnom autosalóne IAA Mobility v Mníchove, oznámil piatok organizátor veľtrhu, nemecké Združenie automobilového priemyslu (VDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tesla v septembri na veľtrh nepríde, pretože sa tak rozhodla, uviedol organizátor s tým, že nevie, aké dôvody viedli k tomuto rozhodnutiu. Samotná automobilka na žiadosť o zaujatie stanoviska nereagovala. Na poslednom veľtrhu IAA pred dvoma rokmi bola Tesla zastúpená a predstavila tam okrem iného modernizovanú verziu svojho vozidla Model 3.
Tesla v poslednom období v Nemecku aj v Európe výrazne stráca podiel na trhu. Za sedem mesiacov tohto roka sa koncern z pohľadu počtu registrácií nových elektromobilov v Nemecku umiestnil až na 9. mieste. Pred niekoľkými rokmi bol ešte na čele rebríčka. Okrem toho sa v poslednom období opakovali protesty proti Tesle, pričom kľúčovú úlohu zohrávali politické aktivity jej šéfa, technologického miliardára Elona Muska. Nie je však vôbec jasné, či existuje súvislosť medzi týmito udalosťami a rozhodnutím nezúčastniť sa IAA, poznamenala agentúra DPA.
