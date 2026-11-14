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Tesla sprístupňuje predaj vozidla Cybercab aj súkromným zákazníkom
Legislatíva jednotlivých štátov v mnohých prípadoch vyžaduje, aby bol v vozidle prítomný vodič a v prípade potreby prevezme riadenie.
Autor TASR
Washington 14. novembra (TASR) - Spoločnosť Tesla oznámila, že umožní kúpu autonómneho vozidla Cybercab na súkromné účely.
Dvojmiestne vozidlo bez volantu a pedálov bolo predstavené v októbri 2024 a v niektorých mestách USA už funguje v rámci služby „Robotaxi“ spoločnosti Tesla. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Vybraní zákazníci sú teraz vyzývaní, aby si kúpili Cybercab na súkromné použitie,“ uviedol výrobca elektromobilov na sociálnej sieti X. Na sprievodnom obrázku bola odhadovaná cena 29.990 dolárov bez daní (27.210 eur) a predpokladaný termín dodania v decembri. Okrem toho sa platí mesačné „predplatné autonómie“ 299 dolárov (271 eur) a nevratná záloha 1000 dolárov (907 eur).
Tesla minulý rok uviedla do prevádzky v Austine autonómne vozidlá na báze SUV Model Y; služba Robotaxi sa postupne rozšírila do ďalších miest v amerických štátoch Texas, Florida a Kalifornia.
Legislatíva jednotlivých štátov v mnohých prípadoch vyžaduje, aby bol v vozidle prítomný vodič a v prípade potreby prevezme riadenie.
V septembri začali úrady pre bezpečnosť v cestnej premávke (NHTSA) preverovať Teslu, na základe čoho dospela k záveru, že vozidlo bez volantu, pedálov či spätných zrkadiel spĺňa federálne bezpečnostné predpisy.
Dvojmiestne vozidlo bez volantu a pedálov bolo predstavené v októbri 2024 a v niektorých mestách USA už funguje v rámci služby „Robotaxi“ spoločnosti Tesla. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Vybraní zákazníci sú teraz vyzývaní, aby si kúpili Cybercab na súkromné použitie,“ uviedol výrobca elektromobilov na sociálnej sieti X. Na sprievodnom obrázku bola odhadovaná cena 29.990 dolárov bez daní (27.210 eur) a predpokladaný termín dodania v decembri. Okrem toho sa platí mesačné „predplatné autonómie“ 299 dolárov (271 eur) a nevratná záloha 1000 dolárov (907 eur).
Tesla minulý rok uviedla do prevádzky v Austine autonómne vozidlá na báze SUV Model Y; služba Robotaxi sa postupne rozšírila do ďalších miest v amerických štátoch Texas, Florida a Kalifornia.
Legislatíva jednotlivých štátov v mnohých prípadoch vyžaduje, aby bol v vozidle prítomný vodič a v prípade potreby prevezme riadenie.
V septembri začali úrady pre bezpečnosť v cestnej premávke (NHTSA) preverovať Teslu, na základe čoho dospela k záveru, že vozidlo bez volantu, pedálov či spätných zrkadiel spĺňa federálne bezpečnostné predpisy.