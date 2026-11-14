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Tesla sprístupňuje predaj vozidla Cybercab aj súkromným zákazníkom

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Na snímke Tesla. Foto: TASR/AP

Legislatíva jednotlivých štátov v mnohých prípadoch vyžaduje, aby bol v vozidle prítomný vodič a v prípade potreby prevezme riadenie.

Autor TASR
Washington 14. novembra (TASR) - Spoločnosť Tesla oznámila, že umožní kúpu autonómneho vozidla Cybercab na súkromné ​​účely.

Dvojmiestne vozidlo bez volantu a pedálov bolo predstavené v októbri 2024 a v niektorých mestách USA už funguje v rámci služby „Robotaxi“ spoločnosti Tesla. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Vybraní zákazníci sú teraz vyzývaní, aby si kúpili Cybercab na súkromné ​​použitie,“ uviedol výrobca elektromobilov na sociálnej sieti X. Na sprievodnom obrázku bola odhadovaná cena 29.990 dolárov bez daní (27.210 eur) a predpokladaný termín dodania v decembri. Okrem toho sa platí mesačné „predplatné autonómie“ 299 dolárov (271 eur) a nevratná záloha 1000 dolárov (907 eur).

Tesla minulý rok uviedla do prevádzky v Austine autonómne vozidlá na báze SUV Model Y; služba Robotaxi sa postupne rozšírila do ďalších miest v amerických štátoch Texas, Florida a Kalifornia.

Legislatíva jednotlivých štátov v mnohých prípadoch vyžaduje, aby bol v vozidle prítomný vodič a v prípade potreby prevezme riadenie.

V septembri začali úrady pre bezpečnosť v cestnej premávke (NHTSA) preverovať Teslu, na základe čoho dospela k záveru, že vozidlo bez volantu, pedálov či spätných zrkadiel spĺňa federálne bezpečnostné predpisy.
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