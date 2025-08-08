< sekcia Ekonomika
Tesla údajne rozpúšťa tím zodpovedný za vývoj počítača Dojo
Superpočítač mal spracovávať obrovské množstvá dát a videí z vozidiel Tesla, aby trénoval softvér automobilky pre autonómne jazdenie.
Autor TASR
New York 8. augusta (TASR) - Šéf automobilky Tesla Elon Musk rozpúšťa svoj tím zodpovedný za vývoj superpočítača Dojo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa v piatok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Superpočítač mal spracovávať obrovské množstvá dát a videí z vozidiel Tesla, aby trénoval softvér automobilky pre autonómne jazdenie. Vedúci tímu Peter Bannon podľa zdrojov Bloomberg opúšťa spoločnosť. Zostávajúci zamestnanci a zamestnankyne tímu Dojo majú byť premiestnení do iných dátových centier a počítačových projektov v rámci spoločnosti Tesla. Približne 20 zamestnancov tímu už údajne prešlo do novo založenej spoločnosti DensityAI. Spoločnosť Tesla sa k záležitosti nevyjadrila.
