Tesla údajne rozpúšťa tím zodpovedný za vývoj počítača Dojo

Na archívnej snímke z 24. apríla 2024 logo značky Tesla pred predajňou v Berlíne. Foto: TASR/DPA

Superpočítač mal spracovávať obrovské množstvá dát a videí z vozidiel Tesla, aby trénoval softvér automobilky pre autonómne jazdenie.

Autor TASR
New York 8. augusta (TASR) - Šéf automobilky Tesla Elon Musk rozpúšťa svoj tím zodpovedný za vývoj superpočítača Dojo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa v piatok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Superpočítač mal spracovávať obrovské množstvá dát a videí z vozidiel Tesla, aby trénoval softvér automobilky pre autonómne jazdenie. Vedúci tímu Peter Bannon podľa zdrojov Bloomberg opúšťa spoločnosť. Zostávajúci zamestnanci a zamestnankyne tímu Dojo majú byť premiestnení do iných dátových centier a počítačových projektov v rámci spoločnosti Tesla. Približne 20 zamestnancov tímu už údajne prešlo do novo založenej spoločnosti DensityAI. Spoločnosť Tesla sa k záležitosti nevyjadrila.
