Tesla údajne v Nemecku začala vyrábať autá pre indický trh

Berlín 4. apríla (TASR) - Spoločnosť Tesla začala vo svojom závode v Nemecku vyrábať elektrické autá s riadením na pravej strane určené na export do Indie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Americká spoločnosť podľa zdrojov zároveň plánuje investovať približne dve miliardy dolárov (1,85 miliardy eur) do závodu v Indii, ktorá je tretím najväčším automobilovým trhom na svete. Indická vláda minulý mesiac znížila sadzbu dovoznej dane na elektrické vozidlá, pokiaľ ich producenti investujú v krajine aspoň 500 miliónov USD. Bezprostredne nebolo jasné, ktorý model Tesla plánuje do Indie vyvážať. V súčasnosti vo svojej továrni neďaleko Berlína vyrába len Model Y.



Tesla medializované informácie odmietla komentovať. Výrobu vozidiel s riadením na pravej strane pre Teslu doteraz zabezpečoval jej závod v Šanghaji. Spoločnosť sa usiluje presadiť v Indii v čase, keď na svojich hlavných trhoch v USA a Číne čelí klesajúcemu dopytu. Indický trh s elektrickými vozidlami ovláda miestna spoločnosť Tata Motors. Elektrické modely tam v minulom roku tvorili len 2 % celkového predaja automobilov.



(1 EUR = 1,0783 USD)