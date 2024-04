Tesla údajne zvažuje prepustenie 20 % pracovnej sily

Palo Alto 15. apríla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla sa údajne pripravuje na prepustenie až 20 % pracovnej sily. Uviedli to sptavodajské weby Electrek a Business Insider s odvolaním sa na zamestnancov spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Niekoľko zamestnancov Tesly médiám povedalo, že sa v automobilke šíria klebety o prepustí značného počtu ľudí, pričom podľa niektorých zdrojov by to postihlo až 20 % pracovnej sily. Tesla totiž zápasí so zhoršujúcim sa predajom.



Podľa oboch webov v texaskej Gigafactory kolujú zvesti, že výrobca elektromobilov by mohol oznámiť prepúšťanie už tento týždeň. Robotníkov znepokojilo aj prepúšťanie v továrni vo Fremonte.



V správe Electrek sa uvádza, že prepúšťanie môže zasiahnuť až 20 % zamestnancov, zatiaľ čo Business Insider informoval, že Tesla už skrátila výrobné zmeny v Cybertruck.



Správy prichádzajú po tom, ako najhodnotnejšia automobilka na svete zaznamenala prudký pokles dodávok v 1. štvrťroku 2024 v dôsledku slabnúceho dopytu a zvýšenej konkurencie v Číne, na jednom z jej najväčších trhov.



Globálny dopyt po elektrických vozidlách sa zmiernil, keďže klienti obmedzili veľké nákupy vzhľadom na zhoršujúce sa ekonomické podmienky. Oživenie popularity hybridných modelov v uplynulom roku zasiahlo tiež dopyt po čisto elektrických vozidlách.



Tesla začiatkom tohto roka inštruovala manažérov, aby identifikovali najdôležitejšie úlohy. Automobilka v priebehu minulého roka znížila ceny svojich vozidiel, najmä v Číne, aby podporila odbyt. To však prinieslo len obmedzené zvýšenie predaja.



Výrobca elektrických vozidiel si na rok 2024 stanovil nižšie výrobné ciele vzhľadom na slabší dopyt. A údajne zrušil tiež plány na nízkonákladový elektromobil.



Tesla však zároveň predstavila plány na autonómne riadenie a technológiu umelej inteligencie, aby tento pokles vyrovnala. Generálny riaditeľ Elon Musk nedávno povedal, že prvý robotický taxík predstaví automobilka v auguste tohto roka.



Musk z poklesu predaja obviňuje tiež vysoké úrokové sadzby a slabšiu globálnu ekonomiku.