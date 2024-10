Tesla v 3. kvartáli zvýšila dodávky áut zákazníkom

Austin 2. októbra (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla dodal zákazníkom v 3. kvartáli takmer 463.000 vozidiel, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znamená zvýšenie dodávok o viac než 6 % a zároveň prvý medzikvartálny rast v tomto roku. Spoločnosť však zaostala za odhadmi analytikov, ktorí počítali s dodávkami až takmer 470.000 vozidiel. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.



Tesla dodala zákazníkom v období od júla do konca septembra 462.890 vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom to predstavuje zvýšenie o 6,4 %, zatiaľ čo v 2. aj v 1. štvrťroku dodávky medzikvartálne klesli. Na porovnanie, v 3. štvrťroku minulého roka dodala spoločnosť zákazníkom 435.059 vozidiel.



Výsledky za tohtoročný 3. štvrťrok, ktoré do veľkej miery podporili výhodné úvery, však zaostali za odhadmi analytikov oslovených agentúrou LSEG. Tí počítali so zvýšením dodávok v priemere až na 469.828 vozidiel.



Ak chce americká automobilka dodať zákazníkom iba rovnaký počet áut ako v minulom roku, musí v poslednom kvartáli dodať rekordných 516.344 vozidiel. Vlani dodala Tesla zákazníkom celkovo 1,81 milióna áut.