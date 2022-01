Tesla v Indii zápasí s ťažkosťami, brzdí to jej vstup na tamojší trh

Bombaj 13. januára (TASR) - Americká automobilka Tesla v Indii zápasí s ťažkosťami, ktoré brzdia jej vstup na tamojší trh. Uviedol to vo štvrtok šéf automobilky, miliardár Elon Musk podľa ktorého Tesla pracuje na mnohých problémoch s indickou vládou.



Nádeje Tesly na vstup na jeden z najväčších svetových trhov s autami brzdí snaha o dosiahnutie nižších dovozných ciel, ktoré sa môžu vyšplhať až na 100 %.



Musk na sociálnej sieti Twitter na otázku o možnom dátume začiatku predaja v Indii uviedol, že jeho spoločnosť „stále rieši množstvo problémov s vládou“. Ďalšie podrobnosti nezverejnil.



Vlani v júli Musk na Twitteri napísal, že Tesla chce vstúpiť do Indie, kde žije 1,3 miliardy ľudí, „ale dovozné clá sú tam najvyššie na svete v rámci všetkých veľkých trhov“. Dodal, že firma dúfa v dočasné colné úľavy.



India uvalila 100 % clá na dovážané elektrické vozidlá v hodnote viac ako 40.000 USD (35.180,30 eura) a 60 % na vozidlá, ktoré stoja 40.000 USD alebo menej. Tesla sa obáva, že vysoké clá ju prakticky vyradia z indického trhu.



Vláda v Naí Dillí zaviedla stimuly pre zahraničné automobilky, aby vyrábali svoje vozidlá lokálne, ale Musk povedal, že chce najprv posúdiť dopyt na základe dovozu.



Podľa digitálnej poradenskej spoločnosti Techarc sa elektromobily v rokoch 2020 až 2021 podieľali len 1,3 % na predaji všetkých vozidiel v krajine. Cieľom indickej vlády pritom je, aby do roku 2030 bolo 30 % súkromných áut elektrických v rámci jej širšieho úsilia o dekarbonizáciu dopravného sektora.



(1 EUR = 1,1370 USD)