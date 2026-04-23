Tesla v prvom štvrťroku zvýšila tržby aj zisk
Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk uviedol, že dlhodobý rast spoločnosti bude poháňaný autonómnymi robotickými taxíkmi a humanoidnými robotmi.
Autor TASR
San José 23. apríla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla v uplynulom štvrťroku zvýšil svoje tržby aj zisk. Tržby medziročne vzrástli o 16 % na 22,39 miliardy dolárov (19,08 miliardy eur), zatiaľ čo čistý zisk sa zvýšil o 17 % na 477 miliónov USD. Spoločnosť zároveň v stredu (22. 4.) oznámila, že zákazníkom v januári až marci 2026 dodala 358.023 vozidiel, čo bolo o 6,3 % viac ako v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk uviedol, že dlhodobý rast spoločnosti bude poháňaný autonómnymi robotickými taxíkmi a humanoidnými robotmi, a to aj napriek tomu, že Tesla predstavila o niečo lacnejšie verzie svojich vozidiel Model 3 a Model Y v snahe podporiť dopyt. K poklesom v minulom roku prispelo okrem iného aj prispôsobenie výrobných liniek na aktualizovanú verziu Modelu Y. Ďalším faktorom boli kontroverzie súvisiace s politickými aktivitami šéfa spoločnosti Muska, ktorý bol istý čas jedným z najbližších spolupracovníkov amerického prezidenta Donalda Trumpa. Okrem toho skončenie platnosti daňovej úľavy vo výške 7500 USD na nákup elektrických vozidiel na konci septembra 2025 podporilo dopyt v USA v treťom štvrťroku, na čo nadviazal následný pokles predaja.
(1 EUR = 1,1733 USD)
