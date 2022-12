Tesla v sobotu dočasne zastavila výrobu v šanghajskom závode

Šanghaj 25. decembra (TASR) - Tesla v sobotu (24. 12.) zastavila výrobu vo svojom šanghajskom závode, ukázal interný oznam a uviedli dva zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informovala na základe agentúry Reuters.



Americký koncern tak mierne zmenil svoj plán a zastavil produkciu v Šanghaji o niečo skôr. Pôvodne totiž chcel prerušiť väčšinu výroby v poslednom decembrovom týždni.



Tesla v sobotu zrušila rannú zmenu a oznámila všetkým zamestnancom svojho najproduktívnejšieho závodu, že môžu začať dovolenky, uviedli zdroje rovnako ako oznam, ktorý mala agentúra Reuters k dispozícii. Automobilka neuviedla dôvod skoršieho prerušenia produkcie.



Agentúra Reuters tento mesiac priniesla správu, že Tesla plánuje prerušiť výrobu Modelu Y v šanghajskom závode na 1 týždeň od 25. decembra do 1. januára.



Prerušenie výroby prichádza v čase, keď sa v Číne po uvoľnení protipandemických opatrení prudko zvyšuje počet ochorení na COVID-19. Náhle uvoľnenie privítali firmy aj verejnosť, ale v krátkodobom horizonte výrazne narušilo výrobu.



Jeden zo zdrojov uviedol, že aj medzi zamestnancami Tesly a jej dodávateľmi pribúda chorých v rámci aktuálnej covidovej vlny, čo už minulý týždeň spôsobilo problémy.



Tesla takisto zápasí so zvýšenou úrovňou zásob, keďže čínsky trh sa pre spomalenie ekonomiky ochladzuje. Šanghajský závod v minulom týždni vyrábal predovšetkým na export.



Prerušenie výroby Modelu Y na konci tohto roka je súčasťou plánu obmedzenia jeho produkcie v tomto mesiaci o 30 %. Minulý rok šanghajský závod, ktorý je najdôležitejším výrobným závodom Tesly, pokračoval v normálnej prevádzke aj počas posledného týždňa.