Tesla predstavila verejnosti robota Optima
Hoci predaj elektromobilov Tesla podľa odhadov v tomto roku opäť klesol, jej šéf Elon Musk tvrdí, že budúcnosť firmy spočíva v autonómnych taxíkoch a humanoidných robotoch.
Berlín 20. decembra (TASR) - Tesla v sobotu v Berlíne predstavila verejnosti svojho humanoidného robota, ktorý sa volá Optimus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Robot sa predviedol na vianočných trhoch v berlínskom nákupnom centre LP12, známe ako Mall of Berlin, kde návštevníkom rozdával pukance. Optimus napĺňal malé papierové škatuľky na popcorn a podával ľuďom. Pri stánku sa vytvoril dlhý rad. Rovnako ako pri predchádzajúcich ukážkach Tesly však nie je jasné, do akej miery robot konal autonómne a do akej miery bol diaľkovo ovládaný.
Podľa Muska v budúcnosti bude na svete viac robotov než ľudí a očakáva, že autonómne systémy prinesú svet bez chudoby s univerzálnym prístupom k zdravotnej starostlivosti. „Optimus bude neuveriteľný chirurg,“ vyhlásil. Dodal, že výroba týchto robotov by sa mohla začať koncom budúceho roka.
Podľa médií sú niektoré roboty počas takýchto prezentácií ovládané na diaľku. Na internete nedávno vzbudilo pozornosť video z podujatia v Miami, na ktorom robot Optimus spadol na chrbát a tesne pred pádom zdvihol ruky k hlave. To podľa expertov signalizovalo, že operátor si dával dole 3D okuliare. Tesla sa k incidentu nevyjadrila.
Na vývoji humanoidných robotov intenzívne pracujú aj viaceré čínske firmy a v USA spoločnosti, ako sú Agility Robotics či Figure AI, ktoré sa zameriavajú na priemyselné využitie robotov.
V oblasti autonómneho riadenia je lídrom Waymo, sesterská spoločnosť Googlu. V amerických mestách prevádzkuje viac ako 2500 vozidiel bez vodiča, zatiaľ čo Tesla má v Austine v Texase v prevádzke len niekoľko desiatok áut, a to ešte pod dohľadom človeka na sedadle spolujazdca.
