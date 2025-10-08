< sekcia Ekonomika
Tesla v USA predstavila lacnejšie verzie Modelu 3 a Modelu Y
Spoločnosť tým reaguje na ukončenie daňových úľav na nákup elektrických áut na svojom domácom trhu, ako aj na zvýšenú konkurenciu.
Autor TASR
Austin 8. októbra (TASR) – Americký výrobca elektromobilov Tesla predstavil v USA lacnejšie verzie svojich dvoch vlajkových vozidiel Model 3 a Model Y. Spoločnosť tým reaguje na ukončenie daňových úľav na nákup elektrických áut na svojom domácom trhu, ako aj na zvýšenú konkurenciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk pôvodne sľuboval lacnejšie vozidlo s cenou od 25.000 amerických dolárov (21.429,8 eura). Minulý rok však rozhodol, že jeho spoločnosť namiesto úplne nového lacnejšieho modelu ponúkne zákazníkom upravené verzie existujúcich vozidiel. Tesla teraz v USA uviedla na trh „štandardnú“ verziu Modelu 3 a Y. Nový Model 3 začína pri cene 36.990 USD namiesto 42.490 dolárov za prémiovú verziu. Kompaktné SUV Model Y stojí po novom 39.990 USD za štandardnú verziu a 44.990 USD za prémiovú. Zlacnené modely majú o niečo kratší dojazd a chýbajú im niektoré funkcie. Navonok autá vyzerajú podobne ako drahšie verzie.
Daňová úľava vo výške 7500 USD na kúpu elektromobilu v USA zanikla k 30. septembru.
(1 EUR = 1,1666 USD)
Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk pôvodne sľuboval lacnejšie vozidlo s cenou od 25.000 amerických dolárov (21.429,8 eura). Minulý rok však rozhodol, že jeho spoločnosť namiesto úplne nového lacnejšieho modelu ponúkne zákazníkom upravené verzie existujúcich vozidiel. Tesla teraz v USA uviedla na trh „štandardnú“ verziu Modelu 3 a Y. Nový Model 3 začína pri cene 36.990 USD namiesto 42.490 dolárov za prémiovú verziu. Kompaktné SUV Model Y stojí po novom 39.990 USD za štandardnú verziu a 44.990 USD za prémiovú. Zlacnené modely majú o niečo kratší dojazd a chýbajú im niektoré funkcie. Navonok autá vyzerajú podobne ako drahšie verzie.
Daňová úľava vo výške 7500 USD na kúpu elektromobilu v USA zanikla k 30. septembru.
(1 EUR = 1,1666 USD)