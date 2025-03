Tesla varuje USA pred odvetnými clami a ich dôsledkami

Washington 14. marca (TASR) - Americká automobilka Tesla varovala, že jej, ako aj ďalším veľkým americkým exportérom, hrozia odvetné clá za agresívnu obchodnú politiku prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Vyhlásenie Tesly odráža komentáre mnohých amerických firiem, ktorých sa týkajú Trumpove clá. Pozoruhodné však je, že sú od Tesly, ktorej generálny riaditeľ Elon Musk je blízky spojenec Trumpa a vedie tzv. ministerstvo pre efektívnosť vlády. To má za cieľ zredukovať štátnu správu.



Pripomienky boli uvedené v liste pre Úrad obchodného zástupcu USA (USTR) a sú dostupné na webovej stránke úradu. Stovky spoločností už poslali úradu podobné listy v súvislosti s obchodnou politikou Washingtonu.



Nie je jasné, kto v Tesle napísal list, ktorý je nepodpísaný, ale je na hlavičkovom papieri spoločnosti. Tesla neodpovedala okamžite na žiadosť o komentár.



V liste sa hovorí, že je dôležité zabezpečiť, aby snahy Trumpovej administratívy riešiť problémy v obchode "neúmyselne nepoškodili americké spoločnosti".



Automobilka píše, že sa chce vyhnúť odvetným opatreniam v podobe zvýšených ciel, ktorým čelila pri predchádzajúcich obchodných sporoch.



Trump zvažuje, že začiatkom apríla zavedie výrazné clá na vozidlá a diely vyrobené po celom svete.



Tesla upozorňuje, že aj pri maximálnej snahe o lokalizáciu dodávateľského reťazca "je ťažké alebo nemožné získať určité diely a komponenty v Spojených štátoch".



Automobilka dodala, že firmy by uvítali "fázový prístup, ktorý by im umožnil pripraviť sa a zabezpečiť, aby boli prijaté vhodné opatrenia v rámci dodávateľského reťazca".



Autos Drive America, skupina, ktorá zastupuje veľkých zahraničných výrobcov automobilov vrátane značiek Toyota, Volkswagen, BMW, Honda a Hyundai, varovala takisto USTR, že zavedenie ciel naruší výrobu v závodoch v USA.



"Výrobcovia automobilov nemôžu zmeniť svoje dodávateľské reťazce zo dňa na deň a zvýšenie nákladov nevyhnutne povedie k určitej kombinácii vyšších spotrebiteľských cien, menšieho počtu modelov ponúkaných spotrebiteľom a odstavenia výrobných liniek v USA, čo povedie k potenciálnej strate pracovných miest v celom dodávateľskom reťazci," dodala skupina.