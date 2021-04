Tesla vlastní bitcoiny v hodnote takmer 2,5 miliardy USD

Palo Alto 28. apríla (TASR) - Tesla vlastní bitcoiny v celkovej hodnote takmer 2,5 miliardy USD (2,07 miliardy eur). To znamená, že investícia do najväčšej a najznámejšej kryptomeny priniesla automobilke po niekoľkých mesiacoch vysoký nezrealizovaný zisk.



Tesla uviedla, že na konci marca mala jej investícia do bitcoinu hodnotu 2,48 miliardy USD. Spoločnosť pred časom oznámila, že začiatkom roka nakúpila bitcoiny za 1,5 miliardy USD a tiež to, že začína akceptovať bitcoiny pri platbe za svoje elektromobily.



Tesla v pondelok (26. 4.) zverejnila hospodárske výsledky za 1. štvrťrok, ktoré ukázali, že na predaji bitcoinov zarobila 101 miliónov USD, čo zvýšilo jej zisk. Šéf automobilky Elon Musk na Twitteri uviedol, že Tesla predala 10 % zo svojich bitcoinov, aby dokázala likviditu bitcoinu ako alternatívy k hotovosti. Musk dodal, že z bitcoinov, ktoré vlastní on osobne, nič nepredal.