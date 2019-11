Berlín 13. novembra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla vybuduje v Berlíne svoj prvý závod v Európe, ako aj a výskumné a vývojové centrum. Oznámil to šéf spoločnosti Elon Musk. Dodal, že o Spojenom kráľovstve vo svojich plánoch neuvažuje. Dôvodom je brexit a s ním spojená neistota.



Musk to oznámil v utorok (12. 11.) pri preberaní ceny Golden Steering Wheel (Zlatý volant) od bulvárnych novín Bild v Nemecku.



Publiku povedal, že Tesla vytvorí v hlavnom meste Nemecka „technické a dizajnérske centrum“.



Noviny Financial Times s odvolaním sa na zdroj oboznámený s touto záležitosťou napísali, že Tesla bude vyrábať aj vozidlá Model 3 a Model Y v závode blízko nového berlínskeho letiska. Cieľom spoločnosti je začať výrobu v roku 2021.



Musk už dlhšie avizoval, že Tesla v Európe vybuduje veľkú továreň, ale až do utorka nespomínal žiadnu krajinu.



Tento krok nasleduje po expanzii spoločnosti do Šanghaja, kde z výrobných pásov práve začínajú schádzať prvé Modely 3.



„Nemecké strojárenstvo je vynikajúce a to je dôvod, prečo umiestňujeme našu veľkú európsku továreň v Nemecku,“ uviedol a dodal, že niektoré z najlepších automobilov na svete boli vyrobené práve v tejto krajine.



Rozhodnutie automobilky vybudovať v Nemecku veľký závod na výrobu elektromobilov označil minister hospodárstva Peter Altmaier za "veľkolepý úspech Nemecka". "V uplynulých mesiacoch prebiehala intenzívna súťaž medzi rôznymi európskymi krajinami a že Nemecko získalo túto zákazku je dôležitá a dobrá správa," zhodnotil podľa agentúry DPA.



Keď Tesla investuje a vytvorí pracovné miesta v Nemecku, bude sa k nej z hľadiska možných subvencií pristupovať rovnako, ako k všetkým ostatným podnikom v oblasti automobilového priemyslu. "Tesla má rovnaké možnosti ako všetci ostatní európski a nemeckí výrobcovia," dodal Altmaier.



Ešte pred podujatím povedal Musk britskému AutoExpressu, že Spojené kráľovstvo nikdy nebolo v hre o novú gigantickú továreň, pretože je považované za „príliš riskantné“ v dôsledku neistoty spôsobenej brexitom.



K Muskovi sa v utorok na pódiu pripojil Herbert Diess, riaditeľ spoločnosti Volkswagen (VW), ktorý ocenil amerického vizionára "za priekopníctvo", ktoré aj ostatných ženie vpred.



Skupina Volkswagen je totiž na dobrej ceste stať sa najväčším výrobcom elektrických vozidiel na svete. Plánuje vyrábať v nasledujúcom desaťročí viac ako 22 miliónov elektromobilov.



Jej nový Porsche Taycan je priamym konkurentom Modelu 3 od Tesly. A ID.3, prvý masovo vyrábaný hatchback VW s elektrickým motorom, sa má začať predávať na budúci rok.



Berlín však nie je epicentrom nemeckej výroby automobilov. Sídlo spoločnosti VW je vo Wolfsburgu, 228 kilometrov (km) západne od hlavného mesta, zatiaľ čo Stuttgart, domovské miesto koncernov Daimler, Bosch a Porsche, leží 632 km juhozápadne.



Berlín sa však stal centrom snahy Nemecka o pokrok v nových službách v oblasti mobility. Keď sa Daimler a BMW spojili, aby vytvorili nový spoločný podnik, umiestnili ho do Berlína. Aj dcérska firma VW pre zdieľanú jazdu - Moia sídli v Berlíne.



Hoci predaj spoločnosti Tesla významne nezhoršil odbyt tradičných nemeckých výrobcov automobilov, rýchlosť, s akou sa jej podarilo zvýšiť produkciu, vyvinula tlak na koncerny VW, BMW a Daimler, aby urýchlili svoje plány elektrifikácie.



Americká spoločnosť so sídlom v Kalifornii tak bude čeliť tvrdej konkurencii Volkswagenu, ktorý sa zaviazal k najväčšej elektrifikácii svojho portfólia produktov v rámci príprav na zavedenie prísnych emisných noriem v Európskej únii v budúcom roku.



Nemecká skupina tiež vytvorila spoločný podnik so švédskym výrobcom batérií Northvolt a stavia vlastný závod na batérie v Salzgitteri.



Minulý týždeň vyzvali šéfovia firiem z nemeckého automobilového priemyslu vládu kancelárky Angely Merkelovej, aby urobila viac pre inštaláciu nabíjacích staníc po celej krajine s cieľom zvýšiť dopyt po elektromobiloch.