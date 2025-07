Tesla vykázala za 2. kvartál pokles tržieb aj zisku

Washington 24. júla (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla zaznamenal v 2. štvrťroku tohto roka pokles tržieb o viac než desatinu a ešte výraznejší pokles zisku. Výsledky ovplyvnil pokles predaja automobilov Tesly, ktorý v 2. štvrťroku dosiahol takmer 14 %. Informovala o tom agentúra DPA.



Spoločnosť zverejnila, že v 2. kvartáli zaznamenala čistý zisk 1,17 miliardy USD (997,78 milióna eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 16 %.



Tržby dosiahli 22,5 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka to predstavuje zníženie o 12 %. Tesla zároveň zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s poklesom tržieb na 22,7 miliardy USD.



Pod nepriaznivé výsledky sa podpísal pokles predaja áut Tesly. Automobilka predala v 2. štvrťroku 384.122 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 13,5 %. Firma síce v marci začala s dodávkami novej verzie najpredávanejšieho vozidla Model Y zákazníkom, ani to však nedokázalo predaje zvýšiť.



Za pokračujúcim poklesom objemu predaja (v 1. štvrťroku dosiahol 13 %) sú na jednej strane predchádzajúce politické aktivity šéfa Tesly Elona Muska, na druhej však aj rastúca konkurencia zo strany čínskych firiem, najmä na trhoch mimo USA.



Očakáva sa však, že Tesla by mohla v nasledujúcich mesiacoch zaznamenať krátkodobé zotavenie, a to pre politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten zrušil dotácie na kúpu elektrických áut, pričom platia už iba do konca septembra. Analytici preto očakávajú, že záujemcovia o elektromobily sa budú snažiť kúpiť vozidlo ešte pred vypršaním dotácií.



(1 EUR = 1,1726 USD)