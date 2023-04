Tesla začala v závode v Šanghaji výrobu verzie Modelu Y pre Kanadu

Šanghaj 24. apríla (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla začal vo svojom čínskom závode vyrábať verziu Modelu Y, ktorá sa tento rok začne predávať na kanadskom trhu. Pre Teslu to bude zároveň znamenať prvý vývoz áut z Číny do Severnej Ameriky. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroj oboznámený s plánmi firmy, ako aj na údaje spoločnosti.



Cez víkend Tesla na svojej webovej stránke uviedla, že pre kanadský trh ponúkne novú, lacnejšiu verziu svojho športovo-úžitkového Modelu Y. Táto verzia by mala byť o 10.000 kanadských dolárov (6729,93 eura) lacnejšia než verzia, ktorá sa v súčasnosti v Kanade predáva. Model Y je celkovo najpredávanejšie auto Tesly vo svete. Automobilka okrem toho dodala, že prvé dodávky verzie pre kanadských zákazníkov predpokladá medzi májom a júlom.



Závod Tesly v Šanghaji začal s výrobou verzie Modelu Y pre Kanadu začiatkom apríla, uviedol zdroj oboznámený so situáciou pre Reuters. Agentúra zároveň dodala, že podľa získaných informácií o produkcii plánuje Tesla vyrobiť tento kvartál takmer 9000 vozidiel verzie Modelu Y pre Kanadu.



(1 EUR = 1,4859 CAD)