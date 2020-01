Tesla zaplatí 41 miliónov eur za pozemok pre svoju továreň v Nemecku

Potsdam 8. januára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zaplatí 41 miliónov eur za pozemok v Grünheide pri Berlíne, na ktorom bude stáť jeho nový gigantický závod v Nemecku. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na dokument, do ktorého sa jej podarilo nahliadnuť.



To predstavuje 13,50 eura za štvorcový meter, ukázal dokument určený výboru pre štátny rozpočet spolkovej krajiny Brandenbursko, v ktorej bude stáť nová továreň Tesly. Na ilustráciu, priemerná cena pozemku v neďalekej priemyselnej zóne mesta Freienbrink je 40 eur za štvorcový meter.



Tesla chce v Grünheide, juhovýchodne od Berlína, od roku 2021 vyrábať batérie a ďalšie komponenty. Výstavba závodu by sa mala začať v prvej polovici roku 2020. Rozpočtový výbor v Brandenbursku má vo štvrtok (9. 1.) rozhodnúť, či dohodu o cene pozemku pre Teslu schváli.