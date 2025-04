Tesla zastavila nové objednávky na Model S a X na čínskom webe

Šanghaj 11. apríla (TASR) - Americká automobilka Tesla v piatok pozastavila prijímanie nových objednávok na dovážané elektromobily Model S a Model X na svojej čínskej webovej stránke. TASR o tom informuje na základe správy portálu investing.com.



Možnosť okamžitej objednávky jedného z týchto dvoch modelov nebola na čínskej webovej stránke k dispozícii, ukázala kontrola investing.com, hoci dôvod ich nedostupnosti nie je bezprostredne jasný.



Oba modely sa montujú v továrňach Tesly vo Fremonte v Kalifornii a Tilburgu v Holandsku a vyvážajú sa do Číny. Model Y a Model 3, ktoré sa vyrábajú v továrni Tesly v Šanghaji, sú stále k dispozícii pri objednávaní na čínskej webovej stránke.



Model X je luxusný crossover SUV strednej veľkosti, zatiaľ čo Model S je luxusný výkonný sedan Tesly a tiež najdlhšie predávaný model automobilky.



Pozastavenie objednávok by mohlo súvisieť s obchodnou vojnou medzi USA a Čínou. Obe krajiny na seba tento týždeň uvalili vysoké clá. Čína je pre Teslu hlavným trhom a výrobným uzlom, čo v obchodnej vojne predstavuje veľký problém.



Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk nedávno povedal, že clá amerického prezidenta Donalda Trumpa na Čínu, ktoré sa tento týždeň zvýšili na 145 %, majú „významný“ vplyv na výrobcu elektromobilov.



Tesla zápasí tiež so spomalením predaja v Číne, kde čelí zvýšenej konkurencii miestnych výrobcov, predovšetkým BYD.