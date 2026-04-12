Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. apríl 2026Meniny má Estera
< sekcia Ekonomika

Tesla zavádza v Holandsku novú verziu systému autonómneho riadenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Austin 12. apríla (TASR) - Tesla zavádza v Holandsku ako v prvej európskej krajine pokročilú verziu svojho systému autonómneho riadenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Pred schválením Tesla podľa vlastných slov interne testovala úplné autonómne riadenie pod dohľadom v celej Európe, uviedol americký výrobca elektromobilov. Zároveň sa usiluje o povolenie aj v ďalších európskych krajinách.

Šéf Tesly Elon Musk už roky sľubuje, že plne autonómne riadenie (Full Self-Driving, FSD), časom umožní, aby vozidlá Tesly jazdili úplne samostatne. Pri súčasnej verzii, v ktorej človek za volantom naďalej nesie zodpovednosť a musí byť kedykoľvek pripravený prevziať kontrolu, Tesla pred časom doplnila označenie pod dohľadom (Supervised).

V USA môžu vodiči Tesly softvér FSD využívať už niekoľko rokov. Najmä v začiatkoch informovali o mnohých chybách, no Musk tvrdí, že systém sa výrazne zlepšil.
