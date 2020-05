Tesla zažalovala úrady v Kalifornii

San Francisco 10. mája (TASR) - Americký výrobca elektroautomobilov Tesla podal žalobu na miestne úrady v Kalifornii a šéf spoločnosti Elon Musk pohrozil presunom centrály a budúcej produkcie do iného štátu USA. Dôvodom je spor za opätovné otvorenie závodu.



Musk už vo štvrtok (7. 5.) zamestnancom oznámil, že v piatok popoludní sa výroba v závode vo Femonte opätovne spustí, aj keď v obmedzenej miere. Úrady v okrese Alameda, kde sa závod nachádza, však spustenie výroby neumožnili, nakoľko karanténne opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu zostávajú v okrese v platnosti.



Tesla potom v sobotu podala žalobu na pôde súdu v San Franciscu s tým, že rozhodnutie úradov okresu Alameda je "zneužívaním moci". Guvernér Kalifornie totiž vo štvrtok oznámil, že podniky na území štátu sa budú môcť otvoriť.



Okres Alameda plánuje ponechať karanténne opatrenia v platnosti až do konca mája. V rámci nich môžu byť v prevádzke len firmy, ktorých výroba je považovaná za nevyhnutnú. A podľa úradov "produkcia Tesly nevyhnutná nie je".



Elon Musk zároveň v sobotu na Twitteri napísal, že nevylučuje presun centrály a prípadne aj budúcej produkcie Tesly do iného štátu USA, napríklad do Texasu alebo Nevady. "Či necháme vo Fremonte aspoň výrobné aktivity, to bude závisieť od toho, ako sa k Tesle bude v budúcnosti pristupovať," uviedol Musk.



Závod vo Fremonte je jediným závodom Tesly na území USA. Minulý rok v ňom vyrobili takmer 500.000 áut. Prípadný presun výroby by tak nebol jednoduchý. Ako povedal analytik Dan Ives, na presun produkcie mimo Fremontu by firma potrebovala 12 až 18 mesiacov.