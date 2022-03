Tesla získala povolenie na prevádzku európskeho závodu pri Berlíne

Potsdam/Grünheide 4. marca (TASR) - Tesla získala podmienečné povolenie na prevádzku svojho prvého európskeho závodu pri Berlíne, uviedla v piatok spolková krajina Brandenbursko. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Americký výrobca elektromobilov tak po mesiacoch odkladov získal povolenie pre svoju gigafactory, ktorá sa mala pôvodne dostať do prevádzky už minulý rok v lete. To však neznamená, že Tesla môže bezprostredne začať v závode vyrábať. Najprv musí splniť celý rad podmienok, napríklad v oblasti kontroly emisií a spotreby vody.



Tesla doteraz stavala závod v Grünheide pri Berlíne na vlastné riziko vďaka 19 predbežným povoleniam, aj keď jej chýbalo konečné rozhodnutie. Brandenburský úrad pre životne prostredie dal teraz americkej firme zelenú na základe zákona na ochranu pred imisiami.



Rozhodnutie je "malým lúčom slnka v ťažkých časoch", uviedol brandenburský krajinský premiér Dietmar Woidke.



Produkcia elektromobilov by sa v závode mohla spustiť v priebehu niekoľkých týždňov. V prvej fáze by sa to malo ročne vyrobiť 500.000 áut, pričom závod zamestná okolo 12.000 ľudí. Tesla chce v závode, v ktorom aktuálne pracuje asi 3000 ľudí, vyrábať aj baterky.